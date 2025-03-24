В одной из подмосковных больниц появились новые МРТ и рентген-аппарат

В Солнечногорской больнице ввели в работу две единицы тяжелого медицинского оборудования, в центральной поликлинике запустили новый аппарат МРТ, в стационаре — цифровой рентген-аппарат, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Мы продолжаем оснащать наши больницы современной медтехникой. Это позволяет нам повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей региона. Кроме того, благодаря цифровому оборудованию, специалисты могут проводить более точную диагностику», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на закупку техники в Солнечногорской больнице направили бюджет в размере 158,5 млн рублей. МРТ-аппарат там будет работать в две смены, с его помощью в день смогут проводить около 24 исследований. На рентген-аппарате будут проводить диагностику экстренным и плановым пациентам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.