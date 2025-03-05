В ОЭЗ «Дубна» проведут ярмарку вакансий и хакатон

В апреле на территории особой экономической зоны «Дубна» организуют ярмарку вакансий и хакатон «ЦифраZone. Технологическая модернизация», посвященные 20-летию ОЭЗ. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, на ярмарке, которая пройдет в субботу, 26 апреля, можно будет пообщаться с работодателями, узнать об условиях труда, пройти собеседование и не только. Зарегистрироваться для участия в ней можно здесь. В рамках хакатона определятся лучшие научно-технические проекты, которые по заданию работодателей создали молодые специалисты, узнать подробности о нем можно по ссылке.

В ведомстве добавили, что в ОЭЗ «Дубна» также работает программа по подготовке научно-технических специалистов по системе «детский сад — школа — вуз».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.

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