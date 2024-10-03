В ОЭЗ «Дубна» рассказали об опыте внедрения цифровой промышленной медицины

Заместитель генерального директора по инновациям и стратегическому развитию АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик рассказала о «Цифровом здравпункте» в рамках круглого стола «Здоровьесбережение сотрудников особых экономических зон России». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Она отметила, что внедрение цифровой промышленной медицины в работу позволило снизить количество случаев временной нетрудоспособности на 16% за год работы. При этом их длительность уменьшилась на 21%, а отвлеченность персонала на производстве — на 26%. В общей сложности экономические потери предприятий, которые были связаны с расходами на здравоохранение, снизились на 50 миллионов рублей.

Вскоре практику распространят и на другие площадки. Так, в сентябре 2024 года на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи генеральный директор технико-внедренческой зоны «Дубна» Антон Афанасьев подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой.

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