В округах Подмосковья начали проверять состояние коммунальной техники

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье в рамках подготовки к старту весенних работ по содержанию общественных и дворовых территорий начали проверять состояние коммунальной техники. О ходе мониторинга рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках проверок специалисты осматривают технику на предмет исправности, оценивают численность оборудования, необходимого для проведения работ.

Первые проверки провели в Люберцах, Реутове, Королеве и Богородском округе. По итогам мероприятий сотрудникам рассказали, как оптимизировать деятельность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе капитально отремонтируют почти 4,5 тыс. многоквартирных домов.