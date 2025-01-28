В онкодиспансер Подмосковья за год устроились более 100 сотрудников
Более 100 человек трудоустроились в онкодиспансер Подмосковья в 2024 году
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
Свыше 100 человек устроились на работу в Московский областной онкодиспансер в 2024 году. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Как рассказала начальник отдела кадров учреждения Анна Воробьева, в числе новых сотрудников — 33 врача и 45 специалистов среднего медицинского персонала.
«Программы социальной поддержки, повышение заработной платы и обеспечение жильем молодых специалистов стали важными факторами для привлечения кадров», - отметила она.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой многопрофильной поликлиники в Балашихе.