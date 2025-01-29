В онкодиспансере Подмосковья за год провели около 40 тыс. ультразвуковых исследований

В Московском областном онкодиспансере в 2024 году провели почти 40 тыс. ультразвуковых исследований. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«В онкологии УЗИ используется для оценки состояния различных органов, выявления опухолей и метастазов, а также для мониторинга эффективности проводимого лечения», - рассказала заведующая отделением ультразвуковой диагностики центра лучевой диагностики диспансера Марина Латышова.

Как подчеркнули в учреждении, онкозаболевания требуют тщательной диагностики и контроля лечения. С помощью УЗИ можно своевременно выявлять заболевания, а также следить за состоянием внутренних органов.

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