В Орехове-Зуеве прокуратура начала проверку после получения травмы от петарды 11-летним мальчиком

Орехово‐Зуевская городская прокуратура инициировала проверку после того, как 11‐летний мальчик получил травму в городе Орехово‐Зуево. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Инцидент случился днем 12 апреля 2026 года. По имеющимся данным, пострадавший вместе с другом развлекался возле школы на улице Бугрова — дети поджигали петарды. Одно из пиротехнических изделий не сработало: мальчик поднял его с земли и положил в карман. В этот момент произошел внезапный хлопок, в результате ребенок травмировал кисть.

Сейчас пострадавший находится в больнице, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Сотрудники прокуратуры детально изучат все обстоятельства случившегося. Особое внимание уделят вопросу, каким образом несовершеннолетние смогли приобрести пиротехническое изделие. По итогам проверочных мероприятий будут определены и реализованы соответствующие меры прокурорского реагирования.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил на заседании коллегии прокуратуры снижение преступности, контроль за нестационарной торговлей, а также поддержку участников СВО.