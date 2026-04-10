В Орехове‑Зуеве в суд передано дело против курьера телефонных мошенников

Орехово‑Зуевская городская прокуратура завершила этап утверждения обвинительного заключения и направила в суд уголовное дело в отношении 19‑летнего москвича. Молодой человек обвиняется в совершении мошенничества — его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Следствие установило, что в сентябре 2025 года злоумышленники реализовали классическую схему обмана. Соучастники обвиняемого связались с потерпевшей по телефону и, маскируясь под сотрудников правоохранительных органов, ввели женщину в заблуждение. Они убедили ее, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. Для «урегулирования» ситуации, по словам мошенников, требовалось задекларировать все имеющиеся денежные средства: якобы после проверки деньги обещали вернуть в полном объеме.

Под влиянием психологического давления и убедительных аргументов злоумышленников женщина приняла решение обналичить все свои сбережения. Общая сумма составила более 540 тыс. руб. Полученные наличные она передала курьеру прямо на улице — так преступная схема дошла до финальной стадии исполнения.

Собранные доказательства и материалы уголовного дела переданы в Орехово‑Зуевский городской суд. Теперь дело будет рассмотрено по существу, а обвиняемому предстоит ответить перед законом за участие в мошеннической схеме, жертвами которой нередко становятся доверчивые граждане.

