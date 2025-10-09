В Орехово-Зуево к 2026 году проведут капремонт школы

На улице Мадонской, 4, городского округа Орехово-Зуево продолжается капитальный ремонт средней школы № 16, открыть обновленное здание планируют 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте 21 человек. Рабочие заканчивают демонтаж, параллельно начали укладывать кровлю и монтировать перегородки на третьем этаже здания», — рассказал представитель подрядчика Александр Давоян.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Площадь школы составляет более 7 тыс. кв. м. В ней проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и не только.

