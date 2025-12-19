В Орехово-Зуеве открыли обновленный стадион «Торпедо»

На улице Мадонской, д. 37, в Орехово-Зуеве завершился капитальный ремонт стадиона «Торпедо», проведенный в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета региона. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В рамках ремонта строители обновили поле и беговые дорожки, привели в порядок спортивные залы и раздевалки, заменили инженерные сети, окна, двери, фасад и кровлю здания. На территории объекта построили дополнительное футбольное поле, спортплощадку, тренировочное футбольное поле с искусственным покрытием и не только. У хоккейной коробки, которая зимой превращается в каток, установили трибуны. Площадь комплекса составляет 24,5 тыс. кв. м, его трибуны рассчитаны почти на 1 тыс. посадочных мест.

