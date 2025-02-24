В Орехово-Зуеве пройдет благоустройство Парковского леса

В 2025 году в Орехово-Зуевском округе пройдет благоустройство Парковского леса, работы пройдут в рамках программы «Парки в лесу». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Проект включает в себя создание спортивных и туристических маршрутов, а также обустройство детских зон для активного отдыха. Это позволит нам не только сохранить природные богатства, но и сделать парк более доступным и привлекательным для всех жителей и гостей региона», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Рабочие также установят на территории скамейки, новое уличное освещение, урны, павильоны кафе, проката и фудкорт, комнаты матери и ребенка, площадки с качелями. Помимо этого, здесь появятся места для отдыха со столами и навесами и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.