В Орехово-Зуево 16 медиков построили дома на участках проекта «Земля врачам»
Уже 16 врачей в Орехово-Зуево построили дома на предоставленных им участках
Фото: [Министерство имущественных отношений МО]
В Орехово-Зуево уже 16 медицинских специалистов построили дома на участках, которые предоставлены им в рамках программы «Земля врачам». Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.
В общей сложности с начала реализации программы в округе медикам выделили 147 участков земли. На 16 из них уже возведены дома, а на трех работы еще продолжаются.
На текущий год в округе запланировано предоставление врачам еще восьми земельных участков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии телемедицины в регионе, а также подчеркнул важность работы по привлечению медиков на работу в область.