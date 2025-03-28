В Орехово-Зуево 16 медиков построили дома на участках проекта «Земля врачам»

В Орехово-Зуево уже 16 медицинских специалистов построили дома на участках, которые предоставлены им в рамках программы «Земля врачам». Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В общей сложности с начала реализации программы в округе медикам выделили 147 участков земли. На 16 из них уже возведены дома, а на трех работы еще продолжаются.

На текущий год в округе запланировано предоставление врачам еще восьми земельных участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии телемедицины в регионе, а также подчеркнул важность работы по привлечению медиков на работу в область.