В Орехово-Зуево капитально отремонтировали стадион «Торпедо». Объект уже готовится к открытию, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Стадион расположен на Мадонской улице. Его площадь составляет 24,5 тыс. кв. м. Трибуны рассчитаны почти на 1 тыс. посадочных мест. Капремонт объекта провели за счет бюджетных средств.

В рамках ремонта на стадионе обновили поле и беговые дорожки, спортзалы и раздевалки, окна и двери, фасад и кровлю. Также было обустроено дополнительное футбольное поле, оборудованы вентиляция и кондиционирование.

