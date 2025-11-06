В Орехово-Зуево капитально отремонтировали стадион «Торпедо»
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Орехово-Зуево капитально отремонтировали стадион «Торпедо». Объект уже готовится к открытию, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Стадион расположен на Мадонской улице. Его площадь составляет 24,5 тыс. кв. м. Трибуны рассчитаны почти на 1 тыс. посадочных мест. Капремонт объекта провели за счет бюджетных средств.
В рамках ремонта на стадионе обновили поле и беговые дорожки, спортзалы и раздевалки, окна и двери, фасад и кровлю. Также было обустроено дополнительное футбольное поле, оборудованы вентиляция и кондиционирование.
