В Орехово-Зуево на треть выполнили капремонт детсада № 11

В Орехово-Зуево на треть выполнили работы в рамках капремонта детского сада № 11. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на Парковской улице. Его площадь составляет более 2,6 тыс. кв. м. Объект начали ремонтировать за счет бюджетных средств.

Сейчас степень строительной готовности объекта превышает 35%. Рабочие завершают демонтаж, проводят отделку, ремонтируют кровлю и фасад, устанавливают окна.

Завершить работы планируется в августе текущего года. Таким образом, детсад откроется 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о записи детей в первый класс. Она открывается 1 апреля.