В Орехово-Зуеве на треть завершили капремонт школы имени Бирюкова

На улице Иванова, д. 11 в Орехово-Зуево продолжается капитальный ремонт второго корпуса средней школы № 20 имени Н. З. Бирюкова, строительная готовность объекта превысила 33%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года. Ремонт выполняют более 40 человек и две единицы техники.

В здании проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, проведут полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон, дверей и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.