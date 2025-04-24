В Орехово-Зуево наполовину завершили капремонт «Демиховского лицея»

В деревне Демихово Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт второго корпуса «Демиховского лицея», расположенного на Заводской улице, стройготовность объекта превысила 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте ведутся фасадные работы, монтаж инженерных систем и предчистовая отделка помещений. Работы в графике», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить к началу нового учебного года.

Школу построили в 1951 году, ее площадь составляет более 1,4 тыс. кв. м. В ней проведут кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, замену систем отопления, вентиляции и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.