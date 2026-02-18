В Орехово-Зуево направили в суд дело о ДТП, в котором погибла девочка

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о ДТП в Орехово-Зуево, в результате которого погибла трехлетняя девочка, обвинительное заключение утвердили в отношении 35-летнего жителя муниципального округа Дмитров – его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, вечером 11 июля 2025 года обвиняемый управлял автомобилем «ГАЗ 2752» на автодороге М-108 «Московское большое кольцо» в Орехово-Зуевском округе, пренебрег правилами дорожного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ Лада Калина».

В результате аварии девочка, которая находилась в детском кресле на заднем сидении авто, получила телесные повреждения. От них она скончалась в этот же день в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что в в Подмосковье зафиксировали более 5 тыс. преступлений.