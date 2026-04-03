В Орехово-Зуеве открылся после капремонта семейный центр с бассейном и «умными» системами

В Орехово‐Зуеве после масштабного капитального ремонта открыл двери центр помощи семье и детям «Семья и дом». Учреждение превратилось в современное высокотехнологичное пространство, рассчитанное на поддержку порядка 2 тысяч детей и их родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

«Семейный центр после ремонта — это совершенно новое, современное пространство, где комфортно и детям, и родителям, и специалистам», — подчеркнул министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

По его словам, особая гордость — бассейн и системы «умного» здания. Общая стоимость капитального ремонта превысила 547 млн руб., при этом отдельно на оснащение и мебель направили свыше 5,7 млн руб.

Преображение затронуло здание целиком — от фундамента до кровли, как снаружи, так и внутри. Подрядчики выполнили комплексную замену всех инженерных коммуникаций: модернизировали систему теплоснабжения, обновили водоснабжение и канализацию, установили современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха. В ходе работ провели демонтаж устаревших конструкций и реализовали новые архитектурно‐конструктивные решения, которые повысили функциональность и эстетику помещений.

Особое внимание уделили безопасности и комфорту посетителей и сотрудников. Теперь центр оснащен системой вызова персонала, видеонаблюдением по всей территории, обновленной охранной и пожарной сигнализацией, системой контроля и управления доступом, а также современным радио и телевидением.

Главная изюминка обновленного центра — собственный бассейн, полностью соответствующий всем санитарным нормам. Он откроет новые возможности для оздоровительных и реабилитационных программ, станет местом активного досуга для детей и поможет укрепить их здоровье через занятия плаванием.

Для комфортной работы специалистов и проживания воспитанников закуплено 202 единицы мебели на сумму более 4 млн руб. Помимо этого, центр получил современное оснащение: интерактивные доски для учебных занятий, кондиционеры, новую технику для кухни и необходимые хозяйственные товары.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году заработал сервис с ИИ для проверки письменных заданий.