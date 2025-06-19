В Орехово-Зуево пациентку спасли от ампутации ноги

В региональный сосудистый центр Орехово-Зуевской больницы поступила 24-летняя девушка, у которой диагностировали острый тромбоз вен нижних конечностей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Данная патология возникла после родов путем кесарева сечения и сопровождалась сильными болями. Кроме того, пациентка страдала от нарастающего онемения правой ноги. Заведующий региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьнев уточнил, что состояние было серьезным, поэтому стоял вопрос об ампутации. Однако ее удалось избежать.

«Мы дважды провели катетер-управляемый тромболизис — процедуру, при которой лекарство, растворяющее тромб, доставляется непосредственно к месту его образования. В результате проявления тромбоза значительно уменьшились», — уточнил врач.

В ведомстве добавили, что на фоне длительного нарушения оттока крови девушка также столкнулась с осложнениями в работе почек и печени, поэтому врачи провели стентирование вен. Это позволило восстановить функции организма, а также подвижность ноги. Пациентку уже выписали домой.

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