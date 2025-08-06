В Орехово-Зуево пройдет форум «100% Креатив»
Форум «100% Креатив» пройдет в Орехово-Зуево
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
В пятницу, 15 августа, на территории креативного кластера «Стачка» в Орехово-Зуево пройдет гастрономический и креативный фестиваль «100% Креатив», он станет восьмым мероприятием из цикла форумов «100% Подмосковье». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В форуме примут участие бизнесмены, стартаперы, художники, дизайнеры, инвесторы и творческие люди, которые интересуются локальной культурой и развитием городских инициатив. Их ждут историческая выставка о городе XIX века и экскурсия по набережной, гастрономический фестиваль, коллективный спуск на сап-досках с атрибутами гастро-индустрии и не только. Участие бесплатное, однако требует предварительной регистрации. Узнать другие подробности можно на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
* Возрастное ограничение 18+.