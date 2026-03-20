В Орехово-Зуево прокуратура защитила права школьника, пострадавшего от нападения собак

Прокуратура в Орехово-Зуево в судебном порядке защитила права ребенка, который пострадал в результате нападения бездомных собак. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, нападение произошло в феврале 2025 года в деревне Асташково, когда мальчик возвращался из школы домой. На ребенка набросились бездомные собаки и покусали его. Школьника госпитализировали. Он проходил лечение в течение месяца.

Городская прокуратура направила в суд иск о взыскании с муниципальной администрации морального вреда и возмещении затрат на лечение ребенка. Требования были удовлетворены на сумму 150 тыс. рублей.

