В Орехово-Зуево проведут капремонт школы имени Бирюкова
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На улице Иванова, д. 11, города Орехово-Зуево продолжается капитальный ремонт второго корпуса средней школы № 20 имени Н. З. Бирюкова, строительная готовность объекта превысила 27%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 40 человек и две единицы техники. Они завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные и не только.
В рамках капремонта в здании пройдут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, проведут полную замену инженерных сетей и так далее. Открыть школу планируют к 1 сентября 2026 года.
