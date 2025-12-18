В Орехово-Зуево проведут капремонт школы имени Бирюкова

На улице Иванова, д. 11, города Орехово-Зуево продолжается капитальный ремонт второго корпуса средней школы № 20 имени Н. З. Бирюкова, строительная готовность объекта превысила 27%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 40 человек и две единицы техники. Они завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные и не только.

В рамках капремонта в здании пройдут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, проведут полную замену инженерных сетей и так далее. Открыть школу планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.