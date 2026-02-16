В Орехово-Зуево работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли мужчину, которого завалило снегом. Инцидент произошел на Привольной улице в Куровском.

За помощью спасателей обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что с крыши дома сошел снег, и ее мужа завалило.

Специалисты оперативно прибыли на место и принялись лопатами расчищать плотную снежную массу. Вскоре они обнаружили голову и руки мужчины. Пострадавшего аккуратно вытащили и передали медикам. Житель получил охлаждение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в январе в регионе убрали рекордное количество снега.