В Орехово-Зуево работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли мужчину, которого завалило снегом
Спасатели в Орехово-Зуево освободили мужчину, которого завалило снегом
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
В Орехово-Зуево работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли мужчину, которого завалило снегом. Инцидент произошел на Привольной улице в Куровском.
За помощью спасателей обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что с крыши дома сошел снег, и ее мужа завалило.
Специалисты оперативно прибыли на место и принялись лопатами расчищать плотную снежную массу. Вскоре они обнаружили голову и руки мужчины. Пострадавшего аккуратно вытащили и передали медикам. Житель получил охлаждение.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в январе в регионе убрали рекордное количество снега.