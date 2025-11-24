В Орехово-Зуево спасли пенсионерку, у которой желчный камень проник в кишечник и вызвал непроходимость

Специалисты Орехово-Зуевской больницы спасли пенсионерку, у которой желчный камень проник в кишечник и вызвал непроходимость. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили женщину в возрасте 89 лет. Пациентка испытывала сильную боль в животе, тошноту и рвоту.

В ходе обследования врачи установили, что крупный желчный камень размером 3х5 см проник в кишечник пациентки и вызвал непроходимость. Женщину незамедлительно направили на операцию.

Операция прошла успешно, а послеоперационный период — стабильно. На данный момент женщина выписана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности регулярного прохождения диспансеризации.