В Орехово-Зуеве стартовали общестроительные работы в рамках капремонта школы

В деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт средней школы № 10, подрядчик приступил к общестроительным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 25 рабочих и две единицы техники, они ведут демонтажные работы, устройство перегородок, штукатурка стен. Ремонт ведется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», его планируют завершить к началу нового учебного года.

Школу площадью более 1,7 тыс. кв. м построили в 1963 году. В ней обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновят внутренние помещения и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.