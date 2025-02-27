В Орехово-Зуево уже наполовину выполнили демонтажные работы в Авсюнинской школе

В Орехово-Зуево до конца 2025 года будет капитально отремонтирована Авсюнинская школа. На объекте уже более чем наполовину выполнили работы по демонтажу, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

«Сняли полы, двери, начали счищать потолочную плитку», — приводятся в сообщении слова бригадира Юрия.

Площадь школы составляет около 3 тыс. кв. м. Ее ремонтируют в рамках госпрограммы Подмосковья. Здесь заменят инженерные системы, проведут кровельные и фасадные работы, установят новое оборудование и мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ход капремонта в областных школах необходимо держать на строгом контроле. Это позволит завершить все работы в установленные сроки.