В Орехово-Зуевской больнице успешно прооперировали пациента с абсцессом головного мозга

В учреждение на скорой доставили мужчину в тяжелейшем состоянии. Пациент не мог говорить, у него были сильные судороги, а температура тела поднялась до критических 40 градусов.

В ходе обследования у мужчины выявили абсцесс в головном мозге. Он возник из-за инфекции, которая была занесена в мозг по кровеносному руслу из уже имеющегося в организме очага.

Пациента экстренно направили на операцию. Ее провели с использованием эндоскопической техники. Под прямым визуальным контролем врачи удалили очаг инфекции. На это ушло около часа.

Операция прошла успешно и без осложнений. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и был выписан.

