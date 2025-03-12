В Орехово-Зуевском г. о. к началу учебного года откроют обновленную Ильинскую школу

В селе Ильинский Погост Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт Ильинской школы, подрядчик ООО «Трансдорстрой» планирует завершить его к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте трудятся 39 человек и задействовано шесть единиц техники. <…> демонтажные работы завершены на 85%, строители приступают к основным строительным работам», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь школы составляет более 2,3 тыс. кв. м. Строителям предстоит провести кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, замену систем отопления, внутренние отделочные и другие работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.