В Орехово-Зуевском округе для школьников открыли обновленный Демиховский лицей

В День знаний в деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа на улице Заводской после капитального ремонта открылся Демиховский лицей. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Здание построили более 70 лет назад, его площадь составляет чуть более 1,4 тыс. кв. м. В нем обновили внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменили двери, окна, инженерные коммуникации и не только, установили новое современное оборудование и модернизировали системы видеонаблюдения.

1 сентября в младшую школу Демиховского лицея пришли 320 учеников, включая 63 первоклассника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с Днем знаний.