В Орехово-Зуевском округе модернизируют молочно-товарную ферму

ООО «Слава» проводит модернизацию молочно-товарной фермы в поселке Прокудино Орехово-Зуевского округа, компании выдали разрешение на строительство коровника для содержания крупного рогатого скота. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что после завершения работ поголовье фермы смогут увеличить до 200 голов, инвестпроект реализуют в 2026 году. После ввода объекта в эксплуатацию в округе появятся 20 дополнительных рабочих мест.

Объем инвестиций в проект превысит 100 млн рублей. На ферме содержатся коровы породы Монбельярд, сейчас компания производит 750 тонн молока ежегодно.

Напомним, что правительство Московской области предоставляет подмосковным сельхозпроизводителям меры господдержки, узнать о них можно здесь.

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