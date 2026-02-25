В Орехово-Зуевском округе на треть завершился капремонт школы

На улице Мадонской, 4, городского округа Орехово-Зуево продолжается капитальный ремонт средней школы № 16, строительная готовность объекта превысила 33%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 65 человек и одна единица техники. Они ведут отделочные и общестроительные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций.

Площадь здания составляет более 7 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники и не только. Открыть учреждение планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.