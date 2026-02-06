В Орехово-Зуевском округе проведут капремонт школы

В деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт средней школы № 10, строители ведут демонтажные, общестроительные и отделочные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 25 человек.

Школу построили в 1963 году, ее площадь составляет более 1,7 тыс. кв. м. В ней обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только. Открыть учреждение планируют в сентябре 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.