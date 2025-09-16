В Орехово-Зуевском округе собрали гумпомощь для госпиталя имени Вишневского

Группа депутатов «Единой России» Орехово-Зуевского округа собрала гуманитарную помощь для Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского и доставила груз для проходящих лечение участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

В состав груза вошли инвалидные коляски, специальное оборудование для туалета, средства личной гигиены, инвентарь для занятий в бассейне. Среди участников сбора помощи оказались глава фракции «Единой России» в Совете депутатов округа Дмитрий Нестеров, депутат Дмитрий Цатурян и социальный координатор местного отделения фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина.

«Пообщались с руководством, нам показали госпиталь, сказали о потребностях, что сейчас происходит, о перспективах. Будем дальше работать по местам», — отметил участвовавший в доставке груза депутат Московской областной думы, член местного политсовета партии Максим Коркин.

С начала СВО подмосковное отделение «Единой России» отправило более 15 тыс. тонн гуманитарной помощи, присоединиться к этой работе могут все желающие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.