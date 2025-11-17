В Орехово-Зуевском открыли отремонтированный Озерецкий фельдшерско-акушерский пункт

В поселке Озерецкий Орехово-Зуевского округа после ремонта открыли фельдшерско-акушерский пункт, помощь там будут получать более 800 взрослых и детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Уделяем особое внимание развитию первичного звена и сельской медицины, чтобы качественная медицинская помощь была доступна жителям отдаленных территорий рядом с домом», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в ФАПе в поселке обновили интерьер, оборудовали комфортные зоны ожидания для пациентов. Там они могут получить консультацию фельдшера, пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию и не только. Записаться на прием можно в том числе по номеру 122.

