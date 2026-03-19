В Орехово-Зуевском почти наполовину завершили капремонт Дрезненской школы

На улице Коммунистической, 12, города Дрезна Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт второго корпуса Дрезненской средней школы № 1, строительная готовность объекта достигла 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 70 человек и одна единица техники. Они завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные, а также осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж оконных блоков и инженерных коммуникаций.

В здании проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, проведут полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, внутреннюю отделку помещений и не только. Ремонт завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.