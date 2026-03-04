В Орехово-Зуевском округе почти наполовину завершили капремонт школы

На улице Мадонской, 4, Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт средней школы № 16, стройготовность объекта достигла 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Демонтажные работы завершены. Ведется утепление фасада, монтаж инженерных сетей, работы по слаботочным сетям, внутренняя отделка помещений», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 68 рабочих и единицы спецтехники.

Площадь здания составляет более 7 тыс. кв. м. Там проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники и не только. Открыть учреждение планируют к 1 сентября 2026 года.

