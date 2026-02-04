В Орехово-Зуевском построят комплекс зданий Куровского психоневрологического интерната

В городе Куровское Орехово-Зуевского округа продолжаются реконструкция котельной и строительство комплекса зданий хозяйственно-бытового назначения «Куровского психоневрологического интерната». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2026 году.

В здании котельной провели ремонт, замену кровля, фасадные работы, там установят новое газовое и контрольно-измерительное оборудование, смонтируют систему контроля и пожарной безопасности. В рамках работ строительству комплекса зданий хозяйственно-бытового назначения завершены монолитные работы – общая строительная готовность достигла 25%.

