В Орехово-Зуевском построят новое производство комплектующих для складского оборудования

В Орехово-Зуевском городском округе возводят новое производство для российского рынка складской логистики — цех завода «Стелкон», выпускающего автоматизированные системы хранения с радиошаттлами и стеллажное оборудование. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства контролируют ход проведения работ, строительная готовность цеха достигла 50%. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2026 года. Площадь здания составит порядка 3,3 тыс. кв. м, там организуют обработку металлических конструкций.

Реализация проекта позволит увеличить выпуск отечественной продукции, снизить зависимость бизнеса от импорта и повысить устойчивость логистических цепочек в промышленности и торговле. Предприятие получило площадку под строительство в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль», в проект вложили 14 млн рублей инвестиций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.