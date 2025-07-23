В Орехово-Зуевском пройдет реконструкция котельной Куровского психоневрологического интерната

В городе Куровское Орехово-Зуевского округа стартовала реконструкция котельной Куровского психоневрологического интерната, строители приступили к демонтажным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках областной государственной программы, в здании котельной проведут ремонт, заменят кровлю, проведут фасадные работы. Кроме того, строители установят новое газовое и контрольно-измерительное оборудование, смонтируют систему контроля и не только. Работы завершат в 2026 году.

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