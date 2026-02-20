В Орехово-Зуевском пройдет выставка фарфора

В среду, 25 февраля, в Орехово-Зуевском городском историко-краеведческом музее откроется выставка фарфора «Лад», куда войдут авторские работы художниц Натальи Садовой и Елены Щетинкиной. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители увидят подарочные вазы, сервизы и уникальные росписи чайников, а также картины. В сообщении уточнили, что Наталья Садовая более 20 лет работает на Дулевском фарфоровом заводе, Елена Щетинкина – является членом «Союза художников России».

Выставка будет работать по 22 марта, узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+