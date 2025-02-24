В Орехово-Зуевском техникуме начались отделочные работы

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа на улице Центральной, д. 2 продолжается капитальный ремонт учебного корпуса и мастерских Орехово-Зуевского техникума, подрядчик приступил к отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители завершают демонтажные работы, приступили к отделочным, параллельно ведут кладку перегородок, монтаж металлических обойм колонн. Это не только обеспечит прочность здания, но и создаст качественное пространство для образовательных занятий», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и за счет средств областного бюджета, их планируют завершить в 2025 году. В рамках ремонта строители заменят инженерные сети и оборудование, обновят фасады, проведут кровельные и другие работы.

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