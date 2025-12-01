В отремонтированном родильном доме Химок появились на свет 189 детей
Фото: [t.me/adm_himki]
В Химках в родильном доме, где был проведен капремонт, появились на свет 189 детей, в том числе 36 детей — за неделю. Об этом сообщили в администрации округа.
До этого обновленное учреждение осмотрел губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В роддоме созданы комфортные условия для матерей и детей. Палаты рассчитаны на совместное пребывание матери и ребенка. В каждом блоке есть индивидуальные санузлы с душевыми.
В учреждении установлено самое современное оборудование, в том числе аппараты для коагуляции, системы для реинфузии крови, устройства для контроля сердечного ритма плода, эндоскопические стойки.
