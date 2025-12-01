В отремонтированном родильном доме Химок появились на свет 189 детей

В Химках в родильном доме, где был проведен капремонт, появились на свет 189 детей, в том числе 36 детей — за неделю. Об этом сообщили в администрации округа.

До этого обновленное учреждение осмотрел губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В роддоме созданы комфортные условия для матерей и детей. Палаты рассчитаны на совместное пребывание матери и ребенка. В каждом блоке есть индивидуальные санузлы с душевыми.

В учреждении установлено самое современное оборудование, в том числе аппараты для коагуляции, системы для реинфузии крови, устройства для контроля сердечного ритма плода, эндоскопические стойки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности создания перинатальных центров.