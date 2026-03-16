В Озерах строители завершат устройство фундамента здания детского сада

На улице Калинина в городе Озеры городского округа Коломна ведутся монолитные работы по устройству фундаментной плиты будущего детского сада, рассчитанного на 125 мест, работы ведут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик ведет монолитные работы по устройству фундаментной плиты. Стройготовность составляет 5,2%», — приводятся в сообщении слова министра стройкомплекса региона Александр Туровский.

В здании будет два этажа, в нем разместят шесть групп для детей от полутора до семи лет, музыкальный и физкультурный залы, помещения медицинского назначения, пищеблок полного цикла и другие. Площадь здания составит 2,4 тыс. кв. м. Рядом с ним обустроят площадки с теневыми навесами, детскими игровыми и спортивными комплексами, проезды и тротуары. Работы завершат в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.