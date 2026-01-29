В парках Подмосковья за три дня убрали 1 млн кубометров снега
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В подмосковных парках и лесопарках за три дня убрали более 1 млн кубометров снега. Показатель стал рекордным, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
К уборке территорий от снега привлечены более 1,5 тыс. рабочих. Кроме того, задействовано свыше 270 единиц спецтехники.
В первую очередь в парках и лесопарках расчищают входные группы, парковки и центральные аллеи. После этого приступают к остальным участкам.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе после первого в этом году мощного снегопада вывезли рекордное количество снега.