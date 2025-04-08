В парках Подольска пройдет Фестиваль космических чудес

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Подольск ]

День космонавтики отметят в парках Подольска. Как рассказали в муниципальной администрации, в парке имени Виктора Талалихина и Детском парке пройдет Фестиваль космических чудес.

Так, в рамках фестиваля в парке имени Виктора Талалихина состоится концерт «С днем Космонавтики», будет организована фотозона на тему космоса. Также проведут интерактивную и игровую программы, костюмированные шествие, мастер-класс и флешмоб.

В Детском парке организуют квест-игру, театрализованное представление, мастер-классы и выставку работ школьников на космическую тему.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в музеях региона подготовили четыре уникальные выставки.