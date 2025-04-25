В парке «Дубки» в Химках проведут обработку от клещей

В пятницу, 25 апреля, в парке «Дубки» в Химках пройдет акарицидная обработка, необходимая для защиты от клещей. Об этом сообщили в социальных сетях администрации округа.

Жителей и гостей муниципалитета призвали воздержаться от посещения парка в течение всего дня. В сообщении уточнили, что процедуру проведут сертифицированные специалисты с соблюдением всех санитарных норм.

«Благодарим за понимание и заботу о своем здоровье! Уже на следующий после обработки день парк вновь будет ждать вас — безопасный и зеленый», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.