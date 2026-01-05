В парке «Елочки» в Домодедово состоялся отборочный этап фестиваля «Хрустальный лед». Мероприятие организовано АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль начался с выступлений фигуристов-любителей. В общей сложности на лед вышли 43 участника, которые представили 13 номеров, в том числе два массовых.

По итогам отбора победителями признали четыре выступления: два коллективных и два сольных.

Фигурист и продюсер Илья Авербух подчеркнул, что все участники, вышедшие на лед в Домодедово, продемонстрировали высокий уровень мастерства.

Домодедовский отборочный этап фестиваля стал третьим из девяти запланированных. Финалом проекта станет большой гала-концерт, который пройдет 17 января в Центральном парке города Пушкино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил ледовое шоу в Мытищах, где поздравил детей с Новым годом.