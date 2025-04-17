В парке им. В. Талалихина в Подольске в выходные заработают аттракционы
На этой неделе в парке им. В. Талалихина запустят аттракционы
Фото: [пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске в ближайшие выходные начнут работать аттракционы в парке им. В. Талалихина. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.
Сначала введут в работу шесть объектов — это «Гусеница», «Цепочная карусель», «Колесо обозрения», «Корсар» «Космос» и «Лошадки». Позднее будут открыты еще четыре аттракциона.
Покататься можно будет с 12:00 до 20:00 со вторника по пятницу, а также с 11:00 до 21:00 в выходные.
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