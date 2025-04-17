В парке им. В. Талалихина в Подольске в выходные заработают аттракционы

В Подольске в ближайшие выходные начнут работать аттракционы в парке им. В. Талалихина. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

Сначала введут в работу шесть объектов — это «Гусеница», «Цепочная карусель», «Колесо обозрения», «Корсар» «Космос» и «Лошадки». Позднее будут открыты еще четыре аттракциона.

Покататься можно будет с 12:00 до 20:00 со вторника по пятницу, а также с 11:00 до 21:00 в выходные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в округах области ведется подготовка к лету. По его словам, в порядок приводят все общественные территории.