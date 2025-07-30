В парке имени Виктора Талалихина прошло мероприятие в честь Дня дружбы

В Подольске в парке имени Виктора Талалихина прошло мероприятие на тему дружбы. Его провели на площадке летнего чтения «Библиотека без границ».

Этим летом в округах Подмосковья организованы летние читальные залы библиотек, рассказали до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие в подольском парке было приурочено к Международному дню дружбы. Его посетили и взрослые, и дети.

«Приглашаем к нам в библиотеку, где вас ждут добрые книги о настоящей дружбе, о том, как научиться любить и понимать друг друга, сопереживать и вовремя приходить на помощь», - отметила заведующая Центральной детской библиотекой Любовь Михальцова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области реализуют проект по трансформации домов культуры.