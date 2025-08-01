В парке Малевича в Одинцово проведут масштабный фестиваль современной культуры
Арт-фестиваль современной культуры пройдет в парке Малевича в Одинцово
Фото: [Медиасток.рф]
Масштабный фестиваль современной культуры пройдет в парке Малевича в Одинцово в последние выходные августа. О программе мероприятия рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В рамках фестиваля создадут несколько тематических зон. Так, откроют музыкальную сцену, лекторий, арт-маркет, выставку «Символы Подмосковья». Также пройдут спектакли, мероприятия для детей, творческие выступления.
Парковые арт-объекты экспозиции «При чем тут Малевич?» превратятся в интерактивные локации. К примеру, один из них станет местом проведения поэтических чтений, на другом покажут спектакль.
Также в парке в течение августа будут проходить лекции программы «При чем тут Малевич?». На них расскажут об авангарде и его влиянии на современную культуру.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие выставки и фестивали будут проходить в регионе этим летом.